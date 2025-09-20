Visite du moulin de Bagas Moulin de Bagas Bagas

Visite du moulin de Bagas 20 et 21 septembre Moulin de Bagas Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite commentée du Moulin de Bagas

Partez à la découverte du Moulin de Bagas, témoin précieux du patrimoine rural et industriel de la région.

Un voyage dans le temps, entre mémoire, patrimoine et traditions.

Le moulin de Bagas (1316) est solidement implanté en bordure d'une île sur le Dropt. Cet édifice rectangulaire est pourvu, à chaque angle, d'une échauguette. Le bras sud forme une écluse pour le passage des bateaux. La porte d'entrée, sous un arc brisé, se situe au premier étage, au bout d'un pont métallique. Fortifié depuis la guerre de Cent Ans, il présente des caractéristiques comparables à celles des châteaux. Les éléments de fortification sont très visibles et des archers en croix pattée garnissent les murs permettant de surveiller les abords. À l'intérieur, quatre jeux de meules témoignent de l'activité de la meunerie.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie de Bagas