AGENDA · Donzère
Visite du Moulin de Beauvert Moulin de Beauvert Donzère
samedi 19 septembre 2026 · Moulin de Beauvert · Donzère
Informations pratiques
Donzère
Visite du Moulin de Beauvert
Moulin de Beauvert Allée des Genêts Donzère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite du Moulin commentée par les Amis du Vieux Donzère.
.
Moulin de Beauvert Allée des Genêts Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tour of the mill organized by the Friends of Old Donzère.
L’événement Visite du Moulin de Beauvert Donzère a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Donzère (Drôme)
- « Jofroi » – pièce de théâtre au Moulin de Beauvert, Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts, Donzère 18 septembre 2026
- Ateliers de sculpture sur pierre Rue de la Chocolaterie Donzère 19 septembre 2026
- Visite de l’escalier magistral et de la tour cubique Donzère 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’escalier et de la tour cubique de Donzère (26), Immeuble du 7 rue Basse Bourgade, Donzère 19 septembre 2026
- Ateliers de sculpture sur pierre, Parc de la Chocolaterie, Donzère 19 septembre 2026