Visite du Moulin de Bouillant, à Vern-sur-Seiche Moulin, Les Bouillants Vern-sur-Seiche

Visite du Moulin de Bouillant, à Vern-sur-Seiche 20 et 21 septembre Moulin, Les Bouillants Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Moulin, Les Bouillants 7, les Bouillants, 35770 Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.vernsurseiche.fr/accueil/ma-ville/histoire-et-patrimoine/patrimoine/le-moulin-des-bouillants https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA35035524 La famille Gallée, propriétaire du site, vous accueille pour une visite de ce moulin datant du XVIIe siècle.

Autrefois propriété du procureur Caradeuc de La Chalotais, le site de Bouillant abritait un important moulin à deux meules, construit directement sur le lit de la rivière. À l’origine, son implantation et sa structure étaient proches de celles des moulins du Boël et de la Molière.

Au fil des siècles et des avancées technologiques, le moulin a évolué. Il a été transformé en minoterie grâce à une surélévation et à l’ajout d’un bâtiment annexe destiné à accueillir de nouvelles machines. Le moulin a poursuivi son activité jusqu’en 2001, année à laquelle il a cessé définitivement de moudre.

Lors de la visite, vous pourrez découvrir son histoire et observer quelques anciennes machines toujours en fonctionnement, grâce à la force hydraulique.

