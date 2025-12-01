Visite du moulin de la Bicane, Campbon

Visite du moulin de la Bicane

Début : 2025-12-29 10:30:00

fin : 2025-12-30

2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31

Découvrez au fil des quatre niveaux du moulin, la transformation d’un grain de blé en farine.

Sur réservation. Venez équipés de bonnes chaussures car les escaliers peuvent être glissants. Durée de la visite environ 45 min. .

La Bicanne Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 01 02 54 65 moulindelabicane@outlook.fr

