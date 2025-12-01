Visite du moulin de la Bicane, Campbon
Visite du moulin de la Bicane, Campbon lundi 29 décembre 2025.
Visite du moulin de la Bicane
La Bicanne Campbon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29 10:30:00
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31
Découvrez au fil des quatre niveaux du moulin, la transformation d’un grain de blé en farine.
Sur réservation. Venez équipés de bonnes chaussures car les escaliers peuvent être glissants. Durée de la visite environ 45 min. .
La Bicanne Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 01 02 54 65 moulindelabicane@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite du moulin de la Bicane Campbon a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon