Visite du moulin de la Bicane Campbon

La Bicanne Campbon Loire-Atlantique

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18 11:15:00

2026-02-18 2026-02-20 2026-02-25 2026-02-27

Découvrez au fil des quatre niveaux du moulin, la transformation d’un grain de blé en farine, avec la meunière Emmanuelle.

Accessibilité Les visites du mercredi peuvent être signées sur demande. C’est avec plaisir qu’Audrey expliquera en langue des signes française tous les niveaux du moulin.

Tarif adulte 7 €, tarif 5-12ans 5€.

Sur réservation. .

La Bicanne Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 01 02 54 65

English :

