Visite du moulin de la Bicane Campbon
Visite du moulin de la Bicane Campbon mercredi 18 février 2026.
Visite du moulin de la Bicane
La Bicanne Campbon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18 11:15:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-20 2026-02-25 2026-02-27
Découvrez au fil des quatre niveaux du moulin, la transformation d’un grain de blé en farine, avec la meunière Emmanuelle.
Accessibilité Les visites du mercredi peuvent être signées sur demande. C’est avec plaisir qu’Audrey expliquera en langue des signes française tous les niveaux du moulin.
Tarif adulte 7 €, tarif 5-12ans 5€.
Sur réservation. .
La Bicanne Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 01 02 54 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite du moulin de la Bicane Campbon a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon