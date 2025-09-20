Visite du moulin de La Brée Moulin de La Brée La Brée-les-Bains

Visites en extérieur, sous réserve des conditions météorologiques. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites flash du rez-de-chaussée du moulin : le samedi à 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 et le dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30.

Samedi toute la journée et dimanche après-midi : résolvez une enquête sur votre smartphone !

Musée en accès libre et gratuit tout le week-end (samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 18h).

Sans réservation, gratuit.

Moulin de La Brée Route du Moulin, 17840 La Brée-les-Bains La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 17 25 05 49 https://moulin-de-la-bree.fr/ https://www.facebook.com/MoulindeLaBree L’île d’Oléron, autrefois surnommée « l’île aux cent moulins » en raison de ses nombreux édifices jalonnant son paysage, n’en compte aujourd’hui plus qu’une trentaine encore observable.

Datant du 17e siècle, le Moulin de La Brée est l’un des derniers moulins de l’île d’Oléron à avoir conservé une bonne partie de son mécanisme d’origine. Si sa date de construction n’est pas connue, on l’atteste pour la première fois sur la carte de Guerrier de 1686.

Arpentez ce nouveau musée oléronais à la découverte des traditions céréalières d’Oléron et des moulins rythmant le paysage insulaire. Découvrez l’histoire de ce moulin à vent producteur de farine à travers un musée interactif dédié.

Le moulin restauré est destiné à la production de farine. Il se visite uniquement sur réservation préalable. Parking au devant de la déchèterie (rue de la baudette)

Stationnement vélos + place PMR devant l’accueil

Journées européennes du patrimoine 2025

© CDCIO, Moulin de La Brée