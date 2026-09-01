Visite du Moulin de la Charlotte – Journées Européennes du Patrimoine Vallons-de-l’Erdre
samedi 19 septembre 2026 · Vallons-de-l'Erdre
Informations pratiques
Vallons-de-l’Erdre
Visite du Moulin de la Charlotte – Journées Européennes du Patrimoine
Moulin de la Charlotte Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !
Programme:
Animations proposées tout le long du Week-end
– Découverte du moulin de la Charlotte avec visites libres ou guidées
– Exposition sur la restauration du site : zoom sur l’architecture des maisons type « chalet suisse » au 19ème siècle
– Marché d’art et d’artisanat avec Terres de créations
Samedi 19 septembre
– 15h30 : Groupe pop/rock Ornithorynque (1ère partie)
– 16h45 : Duo A Georges déployé : reprises de Georges Brassens et compagnie
– 18h : Groupe pop/rock Ornithorynque (2ème partie)
Dimanche 20 septembre
– En journée : Musiques, danses et chants de Bretagne par La Javelle
– 18h : Groupe des Wanderers
– Midi : Barbecue par Sébastien Coirier meilleur ouvrier de France (Sur réservation)
– Toute la journée : Buvette
– Exposition de Khouloud Benzarti (résidence du MAT Centre d’art contemporain d’Ancenis)
– Balade à poney autour du moulin
Tarif : Gratuit- Tous public .
Moulin de la Charlotte Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 05 77 97 moulindelacharlotte@gmail.com
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English :
On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!
L’événement Visite du Moulin de la Charlotte – Journées Européennes du Patrimoine Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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