Informations pratiques

Vallons-de-l’Erdre

Visite du Moulin de la Charlotte – Journées Européennes du Patrimoine

Moulin de la Charlotte Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

Programme:

Animations proposées tout le long du Week-end

– Découverte du moulin de la Charlotte avec visites libres ou guidées

– Exposition sur la restauration du site : zoom sur l’architecture des maisons type « chalet suisse » au 19ème siècle

– Marché d’art et d’artisanat avec Terres de créations

Samedi 19 septembre

– 15h30 : Groupe pop/rock Ornithorynque (1ère partie)

– 16h45 : Duo A Georges déployé : reprises de Georges Brassens et compagnie

– 18h : Groupe pop/rock Ornithorynque (2ème partie)



Dimanche 20 septembre

– En journée : Musiques, danses et chants de Bretagne par La Javelle

– 18h : Groupe des Wanderers

– Midi : Barbecue par Sébastien Coirier meilleur ouvrier de France (Sur réservation)

– Toute la journée : Buvette



– Exposition de Khouloud Benzarti (résidence du MAT Centre d’art contemporain d’Ancenis)

– Balade à poney autour du moulin

Tarif : Gratuit- Tous public .

Moulin de la Charlotte Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 05 77 97 moulindelacharlotte@gmail.com

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English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Visite du Moulin de la Charlotte – Journées Européennes du Patrimoine Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis