Visite du moulin de la Charlotte Moulin de la Charlotte Saint-Mars-la-Jaille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Histoire du lieu :

Le moulin de la Charlotte est un moulin à eau alimenté par l’Erdre. Le moulin tel qu’il existe aujourd’hui a été construit au 18ème siècle sur les bases d’un moulin beaucoup plus ancien qui daterait du 12ème siècle. Il prit le nom de moulin de la « Charlotte » vers 1850 lorsque Charles Ogereau y édifia une maison de maître. Le mécanisme et les meules sont aujourd’hui toujours en place.

Le site est en cours de restauration, soutenu par la fondation du patrimoine.

Animations proposées :

– Accès au moulin et au mécanisme et meules anciennes

– Parcours en visite libre sur le site pour découvrir le moulin et ses accessoires, mais aussi le parc avec ses arbres centenaires, en cours de réhabilitation.

Les propriétaires vous accueilleront sur place et pourront vous guider dans votre visite.

Moulin de la Charlotte 14 rue de la Charlotte 44540 Saint Mars la Jaille Saint-Mars-la-Jaille 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0680057797

Journées européennes du patrimoine 2025

@CHAPALAIN Anthony