Informations pratiques

Pannecé

Visite du Moulin de la Garenne Journées Européennes du Patrimoine

La Bourdinière Pannecé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

ANIMATIONS SUR LE SITE DU MOULIN

• Visite gratuite du moulin de la Garenne en fonctionnement,

• Présence du meunier pour toute explication,

• Accès à une éolienne et explication du fonctionnement,

• Exposition de photos de mariés, et robes de mariées.

•Bar, vente de farines, froment et sarrasin…

• Restauration, galettes et crêpes.

De 10h à 18h le dimanche 20 septembre 2026 .

La Bourdinière Pannecé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 73 14 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Visite du Moulin de la Garenne Journées Européennes du Patrimoine Pannecé a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis