Visite du Moulin de La Gouspillère Cinq-Mars-la-Pile

Visite du Moulin de La Gouspillère Cinq-Mars-la-Pile samedi 20 septembre 2025.

Visite du Moulin de La Gouspillère

120 Chemin de Racault Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Imprégnez-vous de l’atmosphère d’autrefois et venez découvrir le charme d’un Moulin à Eau. Plongez dans l’histoire en visitant ce trésor du patrimoine local, animé par les Compagnons en tenues 1830, où vous pourrez observer de près le fonctionnement traditionnel d’une minoterie…

Imprégnez-vous de l’atmosphère d’autrefois et venez découvrir le charme d’un Moulin à Eau. Plongez dans l’histoire en visitant ce trésor du patrimoine local, animé par les Compagnons en tenues 1830, où vous pourrez observer de près le fonctionnement traditionnel d’une minoterie. Profitez de cette journée avec une buvette, des crêpes, et des expositions, le tout dans une ambiance conviviale ! .

120 Chemin de Racault Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 24 20 67 effetclochette@aliceadsl.fr

English :

Soak up the atmosphere of bygone days and discover the charm of a Water Mill. Immerse yourself in history with a visit to this treasure trove of local heritage, brought to life by the Compagnons in their 1830s outfits, where you can observe at close quarters the traditional operation of a flour mill

German :

Tauchen Sie ein in die Atmosphäre vergangener Zeiten und entdecken Sie den Charme einer Wassermühle. Tauchen Sie in die Geschichte ein, indem Sie diesen Schatz des lokalen Kulturerbes besichtigen, der von den Compagnons in Outfits 1830 betrieben wird. Hier können Sie aus nächster Nähe den traditione

Italiano :

Immergetevi nell’atmosfera dei tempi passati e venite a scoprire il fascino di un mulino ad acqua. Immergetevi nella storia visitando questo tesoro del patrimonio locale, riportato in vita dai Compagnons in uniforme del 1830, dove potrete osservare da vicino il funzionamento tradizionale di un mulin

Espanol :

Sumérjase en la atmósfera de antaño y descubra el encanto de un molino de agua. Sumérjase en la historia visitando este tesoro del patrimonio local, animado por los Compagnons con sus uniformes de 1830, donde podrá observar de cerca el funcionamiento tradicional de un molino harinero…

L’événement Visite du Moulin de La Gouspillère Cinq-Mars-la-Pile a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE