Visite du Moulin de la Tour d’Ivry-sur-Seine Moulin de la Tour Ivry-sur-Seine

Visite du Moulin de la Tour d’Ivry-sur-Seine 20 et 21 septembre Moulin de la Tour Val-de-Marne

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Bâtiment insolite dans l’environnement urbain, ce moulin à vent, de construction médiévale, modifiée au 17e siècle, a cessé son activité au début du 19e siècle. Occupé par des vanniers, il sert de réserve de foin et de dépôt d’hydrocarbures avant d’être déplacé puis restauré à partir de 1976. À l’intérieur, découvrez le mécanisme complet d’écrasage des grains et la magnifique charpente. Le moulin est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1979.

Samedi 20 septembre

• De 15h à 17h30 : visites commentées par les guides de l’association des Amis du moulin d’Ivry.

Dimanche 21 septembre

• De 11h à 17h30 : visites commentées par les guides de l’association des Amis du moulin d’Ivry.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Moulin de la Tour place du 8 mai 1945 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Petit-Ivry Val-de-Marne Île-de-France

