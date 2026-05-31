Visite du Moulin de Perruche, MOULIN de la PERRUCHE, Saint-Martin-de-Nigelles

Visite du Moulin de Perruche 27 et 28 juin MOULIN de la PERRUCHE Eure-et-Loir

Entrée libre avec participation libre et responsable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T10:50:00+02:00

Fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:50:00+02:00

A la construction de l’acqueduc de Maintenon, il fût décidé d’utiliser les voies d’eau pour amener les pierres sur le chantier et de rendre naviguable la Drouette.

Petite rivière à l’origine desservant par un petit canal de dérivation un premier moulin à une meule. Sa transformation en canal dit d’Épernon a été importante (de 4 toises et demi en largeur, une toise égalant 1,94 m) et sur laquelle ont été créés plusieurs écluses avec chemin de halage descendant jusqu’à viliers le Morhier pour permettre aux longues barges de remonter l’Eure et déposer leurs chargements à Maintenon. L’arrêt brutal des travaux laissa en plan le chantier de l’acqueduc, et ce canal qui néanmoins charriait un volume d’eau désormais beaucoup plus important.

On créa donc à partir d’un bâtiment existant un nouveau moulin dont l’engrenage en fonte encore existant avait la capacité grace à la force hydraulique générée par la drouette d’alors, de faire tourner trois meules dont une tourna jusqu’en 1965. L’histoire de ce site commencera au pied du vannage et de la Drouette vous contant l’évolution de son bassin hydographique lié à notre histoire de france. Puis de moulin en moulin nous suivrons quelques traces sur ces deux bâtiments nous menant de l’époque du haut moyennage en passant par la révolution jusqu’à l’époque pré industrielle et en découvrir le bel engrenage en fonte.

On dévoilera un peu de la vie du meunier et de la conduite de sa machine. La visite se poursuivra vers son fournil et permettra une balade bucolique libre jusqu’au déversoir du moulin dans un site paysagé entouré d’eau et aux chemins balisés.

MOULIN de la PERRUCHE 9 rue du Général de Gaulle 28130 Saint Martin de Nigelles Saint-Martin-de-Nigelles 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « christian.tirloy@gmail.fr »}]

Histoire et visite du site du moulin de Perruche situé sur la Drouette. De son bel engrenage en fonte, se poursuivant avec la visite libre de son fournil et de son site jusqu’à son déversoir. visite moulin