Charente

Visite du moulin de Poltrot Journées du Patrimoine de Pays et des moulins Moulin de Poltrot Base de loisirs de Poltrot Nabinaud Charente

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-29

2025-06-28

Venez visiter ce moulin à eau situé sur la rivière Dronne, au cœur de la base de loisirs de Poltrot. Aujourd’hui à l’arrêt, une association menée par M. William le remet en état de marche et fait découvrir ses secrets aux visiteurs.

Moulin de Poltrot Base de loisirs de Poltrot

Nabinaud 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 36 69 94 william.richard0266@orange.fr

English : Visit to the Poltrot mill Country Heritage Days and mills

This water mill is located on the Dronne river, in the heart of the leisure base of Poltrot. Today, an association led by Mr. William, a real enthusiast of the mill, is slowly restoring it to working order and tell its secrets to the visitors.

German :

Besuchen Sie diese Wassermühle am Fluss Dronne im Herzen des Freizeitzentrums von Poltrot. Heute ist sie stillgelegt und wird von einem Verein unter der Leitung von Herrn William wieder in Betrieb genommen, der die Besucher in die Geheimnisse der Mühle einweiht.

Italiano :

Venite a visitare questo mulino ad acqua sul fiume Dronne, nel cuore del parco divertimenti di Poltrot. Oggi in disuso, un’associazione guidata dal signor William lo sta rimettendo in funzione e sta facendo scoprire ai visitatori i suoi segreti.

Espanol :

Venga a visitar este molino de agua en el río Dronne, en el corazón del parque de ocio de Poltrot. Actualmente en desuso, una asociación dirigida por el Sr. William lo está restaurando y permitiendo a los visitantes descubrir sus secretos.

