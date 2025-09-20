Visite du moulin de Quilio Moulin de Quilio Guern

Visite du moulin de Quilio 20 et 21 septembre Moulin de Quilio Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Entrez dans cet ancien moulin et découvrez son bief, sa turbine et les nombreuses machines qui servirent, du temps de la minoterie. Puis pénétrez dans l’atelier de poterie de Michele Brady Céramiques, installé au premier étage du moulin et suivez les différentes étapes de sa production artisanale. Une exposition de photos, sculptures et peintures, retrace l’histoire du moulin. Des ateliers et animations vous seront proposés par les adhérents de l’association Moulin de Quilio.

Moulin de Quilio Moulin de Quilio, 56310, Guern Guern 56310 Morbihan Bretagne 06 16 25 04 95 https://www.michelebradyceramiques.com/ Le moulin de Quilio, situé aux bords de la Sarre à Guern, est une ancienne minoterie construite en granite à la fin du 18è siècle. Le moulin a fonctionné jusqu’au début des années 2000. La machinerie et le bief sont toujours visibles.

Depuis 2020, l’artisane irlandaise Michele Brady a converti ce lieu en l’atelier de poterie, « Michele Brady Céramiques ». L’atelier propose des visites et des stages de poterie au four.

Moulin de Quilio