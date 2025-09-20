Visite du moulin de Rimbault Moulin de Rimbault Beauvoir-sur-Niort

Visite du moulin de Rimbault Moulin de Rimbault Beauvoir-sur-Niort samedi 20 septembre 2025.

Visite du moulin de Rimbault 20 et 21 septembre Moulin de Rimbault Deux-Sèvres

Visite par 10 maximum. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la commune de Beauvoir-sur-Niort organise, en lien avec l’association Moulin en fête, des visites guidées du moulin !

Des métiers de l’artisanat pourraient également être présentés à cette occasion.

Moulin de Rimbault Chemin du Moulin, 79360 Beauvoir sur Niort Beauvoir-sur-Niort 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Moulin Un parking public, une aire de jeux et des WC sont situés à côté. Des tables de pique-nique sont également sur site

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la commune de Beauvoir-sur-Niort organise, en lien avec l’association Moulin en fête, des visites guidées du moulin !

© Mairie de Beauvoir sur Niort