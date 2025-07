VISITE DU MOULIN DE ROQUEMENGARDE Saint-Pons-de-Mauchiens

VISITE DU MOULIN DE ROQUEMENGARDE Saint-Pons-de-Mauchiens jeudi 24 juillet 2025.

VISITE DU MOULIN DE ROQUEMENGARDE

Saint-Pons-de-Mauchiens Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-24 2025-07-27

Visitez ce lieu emblématique jusqu’alors fermé au public.

JEUDI 24 JUILLET

DIMANCHE 27 JUILLET

à 14h, 16h & 18h !

Découvrez avec un guide passionné les secrets de ce moulin hors du commun, terrain de jeu de Belmondo dans Cartouche, grenier de Saint Pons de Mauchiens et réservoir d’eau du Château de Lavagnac, la Versailles du Languedoc. Molière aurait oublié ses bagages dans l’auberge du Moulin de Roquemengarde…

Prix 5€ (l’intégralité du billet sera reversée à l’association du moulin pour l’entretien du lieu)

Info et réservation au 06 95 20 52 79

Sur réservation uniquement .

Saint-Pons-de-Mauchiens 34230 Hérault Occitanie +33 6 95 20 52 79

English :

Visit this emblematic site, previously closed to the public.

German :

Besuchen Sie diesen symbolträchtigen Ort, der bislang für die Öffentlichkeit nicht zugänglich war.

Italiano :

Visitate questo sito emblematico, precedentemente chiuso al pubblico.

Espanol :

Visite este emblemático lugar, antes cerrado al público.

L’événement VISITE DU MOULIN DE ROQUEMENGARDE Saint-Pons-de-Mauchiens a été mis à jour le 2025-07-20 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE