VISITE DU MOULIN DE ROQUEMENGARDE Saint-Pons-de-Mauchiens

VISITE DU MOULIN DE ROQUEMENGARDE Saint-Pons-de-Mauchiens jeudi 7 août 2025.

VISITE DU MOULIN DE ROQUEMENGARDE

Saint-Pons-de-Mauchiens Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-07

Participez à la visite du moulin de Roquemengarde, situé sur la commune de Saint-Pons de Mauchiens, jusqu’ici fermé au public ! La visite sera suivie d’une dégustation de vin au domaine de la conseillère à Montagnac. L’intégralité du billet sera reversée à l’association du moulin pour l’entretien des lieux.

Découvrez avec un guide passionné les secrets de ce moulin hors du commun, terrain de jeu de Belmondo dans Cartouche, grenier de Saint Pons de Mauchiens et réservoir d’eau du Château de Lavagnac, la Versailles du Languedoc. Molière aurait oublié ses bagages dans l’auberge du Moulin de Roquemengarde.

La visite se clôturera avec une dégustation de vin au Domaine de la Conseillère ! Une activité 100% Cap d’Agde Méditerranée !

Prix 5€ (l’intégralité du billet sera reversée à l’association du moulin pour l’entretien du lieu).

Information et réservation au 06.95.20.52.79 .

Saint-Pons-de-Mauchiens 34230 Hérault Occitanie +33 6 95 20 52 79

English :

Join us on a tour of the Moulin de Roquemengarde in Saint-Pons de Mauchiens, previously closed to the public! The tour will be followed by a wine tasting at Domaine de la conseillère in Montagnac. All proceeds from the tour will be donated to the mill’s upkeep association.

German :

Nehmen Sie an der Besichtigung der Mühle von Roquemengarde teil, die sich in der Gemeinde Saint-Pons de Mauchiens befindet und bisher für die Öffentlichkeit nicht zugänglich war! Im Anschluss an die Besichtigung findet eine Weinprobe auf der Domaine de la conseillère in Montagnac statt. Der gesamte Eintrittspreis geht an den Verein der Mühle, um die Mühle zu erhalten.

Italiano :

Partecipate alla visita del mulino di Roquemengarde nel comune di Saint-Pons de Mauchiens, finora chiuso al pubblico! La visita sarà seguita da una degustazione di vini presso il Domaine de la conseillère a Montagnac. L’intero prezzo del biglietto sarà devoluto all’associazione per la manutenzione del mulino.

Espanol :

Acompáñenos en una visita al molino de Roquemengarde, en el municipio de Saint-Pons de Mauchiens, hasta ahora cerrado al público La visita irá seguida de una degustación de vinos en el Domaine de la conseillère de Montagnac. El precio íntegro de la entrada se donará a la asociación de mantenimiento del molino.

L’événement VISITE DU MOULIN DE ROQUEMENGARDE Saint-Pons-de-Mauchiens a été mis à jour le 2025-08-04 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE