Visite du moulin de Sabathier Moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn

Visite du moulin de Sabathier Dimanche 21 septembre, 08h30 Moulin de Sabathier Pyrénées-Atlantiques

Toutes les activités sont gratuites. Atelier de fabrication de pain : réservation obligatoire. Repas du dimanche midi : réservation obligatoire

(Menu adulte : 17 € – Menu enfant : 8,50 €).

Début : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

animations au moulin – dimanche 21 septembre

Venez vivre un dimanhce riche en découvertes autour du moulin !

Démonstration de mouture de farine de blé, réalisée selon des techniques ancestrales, sur meules de pierre en granit

Visite de la digue

Initiation au paddle et au canoë sur le canal du moulin

Atelier de fabrication de pain (sur inscription au 06 02 67 25 32)

️ Repas du terroir – uniquement le dimanche à partir de 12h (sur inscription au 06 02 67 25 32) :

Salade landaise

Magret de canard

Frites

Tarte aux fruits

Menu adulte – 20 €

Menu enfant – 10 €

Moulin de Sabathier 735 chemin du Moulin 64330, Conchez-de-Béarn Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine http://www.lemoulindesabathier.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 02 67 25 32 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Moulin de Sabathier