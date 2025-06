Visite du Moulin de Seyrignac Seyrignac Lunan 28 juin 2025 07:00

Lot

Visite du Moulin de Seyrignac Seyrignac Moulin à vent de Seyrignac Lunan Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-28

À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, découvrez le fonctionnement d’un authentique moulin à vent restauré.

– Visite individuelle guidée (1h, sur rendez-vous)

– Visite groupe 8-10 personnes avec participation aux gestes du meunier (1h30)

– Possibilité de randonnée pédestre au départ de Figeac (2h 8,2 km facile)

Visite sur rendez-vous recommandée .

Seyrignac Moulin à vent de Seyrignac

Lunan 46100 Lot Occitanie +33 5 65 40 29 59

English :

During the Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, discover how an authentic restored windmill works.

German :

Entdecken Sie anlässlich der « Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins » (Tage des ländlichen Erbes und der Mühlen) die Funktionsweise einer authentischen, restaurierten Windmühle.

Italiano :

Scoprite come funziona un autentico mulino a vento restaurato durante le Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.

Espanol :

Descubra el funcionamiento de un auténtico molino de viento restaurado durante las Jornadas del Patrimonio del País y de los Molinos.

