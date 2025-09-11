Visite du moulin Débat SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Visite du moulin Débat
SAINT-LARY-SOULAN Rue de Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-11 10:00:00
fin : 2025-09-11 12:00:00
2025-09-11
Visite libre du moulin Débat du XVIIème siècle avec explications pour comprendre son histoire et son fonctionnement.
Gratuit dans le cadre du mois du Patrimoine. .
SAINT-LARY-SOULAN Rue de Soulan Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86
English :
Free tour of the 17th-century Débat mill, with explanations of its history and operation.
German :
Freie Besichtigung der Mühle Débat aus dem 17. Jahrhundert mit Erklärungen zum Verständnis ihrer Geschichte und ihrer Funktionsweise.
Italiano :
Visita gratuita del mulino Débat del XVII secolo, con spiegazioni sulla sua storia e sul suo funzionamento.
Espanol :
Visita gratuita del molino Débat, del siglo XVII, con explicaciones sobre su historia y funcionamiento.
