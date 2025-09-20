Visite du Moulin des Ayes et de son jardin Moulin des Ayes Crolles

Visite du Moulin des Ayes et de son jardin Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Moulin des Ayes Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Les Raisonneurs de pierre seront heureux de vous présenter le travail de restauration que nous avons poursuivi sur la minoterie et le moulin à huile, ainsi que les plantes aux multiples usages du jardin attenant. Le matin, une animation spéciale vous sera proposée par les comédiens du Théâtre sous la Dent dont les héros vagabonderont sur les traces des fantômes du passé. Enfin, une exposition vous sera proposée sur l’évolution architecturale du moulin des Ayes au fil des âges.

Moulin des Ayes 108 chemin du Meunier, 38920 CROLLES Crolles 38920 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.lesraisonneursdepierre.fr/ https://www.facebook.com/lesraisonneursdepierre Le moulin des Ayes est un moulin à eau construit pour servir les besoins de l’abbaye des Ayes, couvent de femmes fondé à Crolles au XIIème siècle par Marguerite de Bourgogne.

Aujourd’hui, le bâtiment qui s’élève sur deux niveaux abrite une installation complète pour moudre des céréales ainsi qu’une huilerie.

Le moulin des Ayes, dit aussi moulin Gabert du nom de son ancien propriétaire, est resté en fonction jusque dans les années 80.

Le moulin est devenu propriété de la commune en 2000. Ce travail de valorisation intègre un partenariat avec l’association du patrimoine Les Raisonneurs de pierre. L’association a créé le jardin qui jouxte la serve derrière le moulin, qu’elle entretien depuis, et réalise actuellement un important travail de restauration des machines visant notamment à réhabiliter la roue à augets et à remettre en fonctionnement le moulin à huile. Arrêt de bus « Les Pompiers, lignes : C10, C11, 35 et 84

Journées européennes du patrimoine 2025

@Philippe Martigné