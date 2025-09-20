Visite du moulin des Îles Moulin des Îles Vermenton

Visite du moulin des Îles Moulin des Îles Vermenton samedi 20 septembre 2025.

Visite du moulin des Îles 20 et 21 septembre Moulin des Îles Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement le moulin des Îles à Vermenton, nouvellement restauré.

Moulin des Îles Rue des Grands Moulins 89270 Vermenton Vermenton 89270 Vermenton Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

© J.-D. Franck