Visite du Moulin des Loges à la Lampe Torche Route de Mauzac Saint-Just-Luzac mercredi 12 août 2026.

Saint-Just-Luzac

Visite du Moulin des Loges à la Lampe Torche

Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Venez découvrir le Moulin des loges dans l’intimité du marais la nuit ! N’oubliez pas de prendre votre lampe torche, lampe frontale ou flash de téléphone pour pouvoir participer à cette soirée nature ! Places limitées pensez à réserver en ligne !

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Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 27 13 05 moulin-des-loges@marennes-oleron.com

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English : Tour of the Moulin des Loges by Torchlight

Come and discover the Moulin des Loges in the intimacy of the marsh at night! Don’t forget to bring your flashlight, headlamp or phone flashlight to take part in this nature evening! Places are limited remember to book online!

L’événement Visite du Moulin des Loges à la Lampe Torche Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes