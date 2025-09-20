Visite du Moulin des Princes Pavillon de Manse – Moulin des princes Chantilly

Visite du Moulin des Princes Pavillon de Manse – Moulin des princes Chantilly samedi 20 septembre 2025.

Visite du Moulin des Princes 20 et 21 septembre Pavillon de Manse – Moulin des princes Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite Libre et gratuite du Pavillon de Manse tout au long du week-end.

Pavillon de Manse – Moulin des princes 34, rue des Cascades – 60500 Chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 03 44 62 01 33 http://www.pavillondemanse.com Le Pavillon de Manse et sa machine du XVIIe siècle servaient en eau le jardin des « Grandes Eaux » dessiné par le Nôtre pour le Prince de Condé. Sa machine élévatoire, contemporaine de celle de Marly a été reconstruite à l’identique. Le spectacle de l’impressionnante mécanique en bois fait l’admiration de tous. Le Pavillon de Manse apparaît dans toute la splendeur de ses pierres blondes.

Journées européennes du patrimoine 2025

apjm