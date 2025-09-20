Visite du moulin du Blavet Moulin du Blavet Gouarec

Visite du moulin du Blavet Moulin du Blavet Gouarec samedi 20 septembre 2025.

Visite du moulin du Blavet 20 et 21 septembre Moulin du Blavet Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le moulin du Blavet, construit avant 1786 et transformé en minoterie au début du 20e siècle, fabriqua de la farine jusqu’en 1990. Actuellement, il est en cours de rénovation et ouvert exceptionnellement pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Moulin du Blavet Traou Blavet 22570 Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne 06 16 46 07 07 https://www.bretania.bzh/portail/doc/GERTRUDE/IA22008207/moulin-a-farine-puis-minoterie-du-blavet-gouarec?_lg=fr-FR Le moulin du Blavet date d’avant 1786. Il fut transformé en minoterie au début du 20e siècle et fabriqua de la farine jusqu’en 1990. Il est actuellement en cours de rénovation.

Le moulin du Blavet, construit avant 1786 et transformé en minoterie au début du 20e siècle, fabriqua de la farine jusqu’en 1990. Actuellement, il est en cours de rénovation et ouvert pour les du…

Michel Langle