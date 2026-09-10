Visite du moulin du bourg, centre bourg de chailland, Chailland

Informations pratiques

Visite du moulin du bourg Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 centre bourg de chailland Mayenne

Par groupe de 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les « journées du patrimoine » vous offrent « portes ouvertes » avec visite commentée du moulin du bourg de Chailland, le dimanche 20 septembre 2026 de 10 H à 12 H et de 14 H à 18 H.

Plongez au coeur d’un moulin en sommeil qui a conservé sa turbine, ses mécanismes, ses meules et tous les mystères de la vie au quotidien d’un minotier.

Vous serez aussi accueillis sur la presqu’île de l’Ernée pour une vue cachée sur le déversoir et ses environs.

Nous serons heureux de vous accueillir nombreux.

centre bourg de chailland centre bourg, chailland Chailland 53420 Mayenne Pays de la Loire 06 88 48 61 01

Les « journées du patrimoine » vous offrent « portes ouvertes » avec visite commentée du moulin du bourg de Chailland, le dimanche 20 septembre 2026 de 10 H à 12 H et de 14 H à 18 H.

©Famille Gasté