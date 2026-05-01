Visite du moulin du Foulon Moulin Arnay-sous-Vitteaux

Arnay-sous-Vitteaux

Visite du moulin du Foulon

Moulin Le Foulon Arnay-sous-Vitteaux Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-08-08 11:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08

Venez découvrir le moulin du Foulon à Arnay-sous-Vitteaux. Ancien moulin hydraulique, qui alimentait la ville de Vitteaux en électricité au XIXème siècle, le moulin du Foulon produit à présent, et ce depuis plusieurs générations, des farines à base de blé tendre.

Nous vous proposons des visites guidées pour vous plonger dans le quotidien du meunier et découvrir les différentes étapes qui permettent de transformer le grain de blé en farine.

Durée 1h .

Moulin Le Foulon Arnay-sous-Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 33 90 14 contact@terres-auxois.fr

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English : Visite du moulin du Foulon

L’événement Visite du moulin du Foulon Arnay-sous-Vitteaux a été mis à jour le 2026-05-11 par OT des Terres d’Auxois