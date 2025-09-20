Visite du Moulin du Pinard Journées du Patrimoine Le Moulin du Pinard Saint-Julien-du-Pinet
Le Moulin du Pinard La Varenne Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Dans un espace paysagé, découvrez un moulin paysan à blé du XIXème siècle ainsi que la reconstitution de l’ancienne voie ferrée La Galoche. Visite libre ou commentée.
Le Moulin du Pinard La Varenne Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 06 87
English :
In a landscaped area, discover a 19th-century peasant wheat mill and a reconstruction of the old La Galoche railroad line. Self-guided or guided tour.
German :
Entdecken Sie in einem landschaftlich gestalteten Bereich eine bäuerliche Getreidemühle aus dem 19. Jahrhundert sowie die Rekonstruktion der alten Eisenbahnstrecke La Galoche. Freie oder geführte Besichtigung.
Italiano :
In un’area paesaggistica, scoprite un mulino per il grano del XIX secolo e la ricostruzione dell’antica linea ferroviaria di La Galoche. Visita autogestita o guidata.
Espanol :
En una zona ajardinada, descubra un molino de trigo del siglo XIX y una reconstrucción de la antigua vía férrea de La Galoche. Visita autoguiada o guiada.
L’événement Visite du Moulin du Pinard Journées du Patrimoine Saint-Julien-du-Pinet a été mis à jour le 2025-08-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire