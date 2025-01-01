Visite du moulin et de la distillerie Terres de Bonaventure Valensole

La petite Colle Valensole Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-01-01 09:00:00

fin : 2025-05-31 12:00:00

Date(s) :

2025-01-01 2025-05-01 2025-06-01 2025-10-01

C’est au cœur de la ferme que nous avons aménagé une boutique pour vous présenter et vous faire déguster toutes nos productions.

La petite Colle Valensole 04210 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 11 52 48 contact@bonaventure.bio

English :

In the heart of the farm, we’ve set up a store where you can see and taste all our products.

German :

Im Herzen des Bauernhofs haben wir einen Laden eingerichtet, in dem Sie alle unsere Produkte probieren können.

Italiano :

Nel cuore della fattoria, abbiamo allestito un negozio dove è possibile vedere e degustare tutti i nostri prodotti.

Espanol :

En el corazón de la granja, hemos instalado una tienda donde podrá ver y degustar todos nuestros productos.

