Visite du moulin et de la distillerie Terres de Bonaventure Valensole
Visite du moulin et de la distillerie Terres de Bonaventure Valensole mercredi 1 janvier 2025.
Visite du moulin et de la distillerie Terres de Bonaventure
La petite Colle Valensole Alpes-de-Haute-Provence
Début : Dimanche 2025-01-01 09:00:00
fin : 2025-05-31 12:00:00
Date(s) :
2025-01-01 2025-05-01 2025-06-01 2025-10-01
C’est au cœur de la ferme que nous avons aménagé une boutique pour vous présenter et vous faire déguster toutes nos productions.
La petite Colle Valensole 04210 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 11 52 48 contact@bonaventure.bio
English :
In the heart of the farm, we’ve set up a store where you can see and taste all our products.
German :
Im Herzen des Bauernhofs haben wir einen Laden eingerichtet, in dem Sie alle unsere Produkte probieren können.
Italiano :
Nel cuore della fattoria, abbiamo allestito un negozio dove è possibile vedere e degustare tutti i nostri prodotti.
Espanol :
En el corazón de la granja, hemos instalado una tienda donde podrá ver y degustar todos nuestros productos.
