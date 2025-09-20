Visite du moulin et de la maquette de l’ancien château de Montpezat Moulin du Capet Montpezat

Visite du moulin et de la maquette de l’ancien château de Montpezat Moulin du Capet Montpezat samedi 20 septembre 2025.

Visite du moulin et de la maquette de l’ancien château de Montpezat 20 et 21 septembre Moulin du Capet Lot-et-Garonne

Tarif : 2 € par personne. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visitez le moulin restauré de Montpezat !

Venez découvrir notre moulin, restauré en 2003, et plongez dans l’histoire locale.

️ À ne pas manquer : la maquette de l’ancien château de Montpezat, pour imaginer le site tel qu’il était autrefois !

Moulin du Capet Bourg, 47360 Montpezat Montpezat 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 70 22 00 52 http://www.montpezat-agenais.com Venez admirer notre moulin à vent construit vers l’an 1790. La mairie rachète le site dans les années 1980, mais faute de moyens, il ne sera restauré que dans les années 2002 à 2003.

Depuis, le groupe du syndicat d’initiative s’investit pour agrémenter le parc en aire de jeux avec des tables de pique-nique et des plantations d’arbres et de rosiers. Depuis 2008, dans le local du syndicat d’initiative, vous pouvez admirer la maquette de l’ancien château de Montpezat.

Visitez le moulin restauré de Montpezat !

© David Fleury