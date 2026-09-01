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Visite du moulin et de son marché bio Moulin d’Heucheloup Begnécourt

samedi 19 septembre 2026 · Moulin d'Heucheloup · Begnécourt

Visite du moulin et de son marché bio Moulin d’Heucheloup Begnécourt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Moulin d'Heucheloup
Adresse
40 route de Mirecourt
Ville
88270 Begnécourt
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Begnécourt

Visite du moulin et de son marché bio

Moulin d’Heucheloup 40 route de Mirecourt Begnécourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite du moulin sur réservation et marché bio avec des producteurs, artisans locaux
samedi 19 septembre (même week-end que journée du patrimoine)
de 10h à 18h avec petite restauration le midi et buvetteTout public
0  .

Moulin d’Heucheloup 40 route de Mirecourt Begnécourt 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 36 64 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tours of the mill by reservation and an organic market featuring local farmers and artisans
Saturday, September 19 (same weekend as Heritage Day)
from 10 a.m. to 6 p.m., with light lunch options and refreshments available

L’événement Visite du moulin et de son marché bio Begnécourt a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT

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