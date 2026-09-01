Visite du moulin et de son marché bio Moulin d’Heucheloup Begnécourt
samedi 19 septembre 2026 · Moulin d'Heucheloup · Begnécourt
Informations pratiques
Begnécourt
Visite du moulin et de son marché bio
Moulin d’Heucheloup 40 route de Mirecourt Begnécourt Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite du moulin sur réservation et marché bio avec des producteurs, artisans locaux
samedi 19 septembre (même week-end que journée du patrimoine)
de 10h à 18h avec petite restauration le midi et buvetteTout public
0 .
Moulin d’Heucheloup 40 route de Mirecourt Begnécourt 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 36 64 82
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English :
Tours of the mill by reservation and an organic market featuring local farmers and artisans
Saturday, September 19 (same weekend as Heritage Day)
from 10 a.m. to 6 p.m., with light lunch options and refreshments available
L’événement Visite du moulin et de son marché bio Begnécourt a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT
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