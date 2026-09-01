Visite du moulin et de son marché bio Moulin d’Heucheloup Begnécourt

Informations pratiques

Begnécourt

Visite du moulin et de son marché bio

Moulin d’Heucheloup 40 route de Mirecourt Begnécourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite du moulin sur réservation et marché bio avec des producteurs, artisans locaux

samedi 19 septembre (même week-end que journée du patrimoine)

de 10h à 18h avec petite restauration le midi et buvetteTout public

0 .

Moulin d’Heucheloup 40 route de Mirecourt Begnécourt 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 36 64 82

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English :

Tours of the mill by reservation and an organic market featuring local farmers and artisans

Saturday, September 19 (same weekend as Heritage Day)

from 10 a.m. to 6 p.m., with light lunch options and refreshments available

L’événement Visite du moulin et de son marché bio Begnécourt a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT