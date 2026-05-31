Visite du moulin, Le Moulin La Forge, Moulins-sur-Tardoire

Visite du moulin 19 et 20 septembre Le Moulin La Forge Charente

Gratuit. 25 personnes maximum par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite guidée gratuite du moulin, en français ou en anglais, d’une durée d’une heure.

Possibilité d’achat sur place d’huiles et de farines.

Le Moulin La Forge 275 imp. du Moulin La Forge Rancogne Moulins-sur-Tardoire 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine 0678588523 https://www.lemoulindelaforge.fr/ Le moulin produit de la farine sans interruption depuis 1640 et perpétue encore aujourd’hui cette activité. En 1915, une petite minoterie à reprise vient compléter les meules. Également doté d’une huilerie, il permet à la meunière de produire des huiles de noix et de noisette, ainsi que des farines de châtaigne, de maïs et d’épeautre, dans le respect des savoir-faire traditionnels.

Le moulin et le hameau de la Forge, site au patrimoine remarquable, racontent aussi l’histoire de la forge à canons de Rancogne. Citée dès 1669 comme la plus importante du royaume, elle a produit des canons de 1664 à 1778. Si les hauts fourneaux ont aujourd’hui disparu, la nature, l’eau, la pierre et le travail de l’homme ont su préserver, comme par magie, toute la beauté du lieu. Parking au moulin. À 30 minutes de la gare d’Angoulême, à 10 minutes de La Rochefoucauld et de Montbron. Situé sur les chemins de randonnée de la commune de Moulins-sur-Tardoire, et à 15 minutes de la Flow Vélo.

Visite guidée gratuite du moulin, en français ou en anglais, d’une durée d’une heure.

©Françoise Michenaud