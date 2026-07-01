Visite du Moulin Morand, Moulin Morand, Arith

Informations pratiques

Visite du Moulin Morand 19 et 20 septembre Moulin Morand Savoie

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez à Arith découvrir un authentique moulin de 1896 au coeur du Massif des Bauges. Au programme: visite du moulin, démonstration de scie à la battante, vieilles mécaniques…,

Moulin Morand La Pallud 73340 Arith Arith 73340 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Venez à Arith découvrir un authentique moulin de 1896 au coeur du Massif des Bauges. Au programme: visite du moulin, démonstration de scie à la battante, vieilles mécaniques…,

M. Demuer