Visite du Moulin Morand, Moulin Morand, Arith
samedi 19 septembre 2026 · Moulin Morand · Arith
Informations pratiques
Visite du Moulin Morand 19 et 20 septembre Moulin Morand Savoie
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Venez à Arith découvrir un authentique moulin de 1896 au coeur du Massif des Bauges. Au programme: visite du moulin, démonstration de scie à la battante, vieilles mécaniques…,
Moulin Morand La Pallud 73340 Arith Arith 73340 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Venez à Arith découvrir un authentique moulin de 1896 au coeur du Massif des Bauges. Au programme: visite du moulin, démonstration de scie à la battante, vieilles mécaniques…,
M. Demuer