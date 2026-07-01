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Visite du Moulin Morand, Moulin Morand, Arith

samedi 19 septembre 2026 · Moulin Morand · Arith

Visite du Moulin Morand, Moulin Morand, Arith

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin Morand
Adresse
La Pallud 73340 Arith
Ville
73340 Arith
Département
Savoie
Tarif
Entrée Libre

Visite du Moulin Morand 19 et 20 septembre Moulin Morand Savoie

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez à Arith découvrir un authentique moulin de 1896 au coeur du Massif des Bauges. Au programme: visite du moulin, démonstration de scie à la battante, vieilles mécaniques…,

Moulin Morand La Pallud 73340 Arith Arith 73340 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Venez à Arith découvrir un authentique moulin de 1896 au coeur du Massif des Bauges. Au programme: visite du moulin, démonstration de scie à la battante, vieilles mécaniques…,

M. Demuer