Visite du moulin, Moulin du Birlot, Île-de-Bréhat

Visite du moulin 27 et 28 juin Moulin du Birlot Côtes-d’Armor

1 € pour les adultes et enfants de plus de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T11:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Le moulin sera ouvert à la visite de 11h à 16h30. L’occasion de découvrir un patrimoine exceptionnel, le moulin à marée, en état de fonctionner. Un guide donnera les explications.

Si la marée le permet, une mouture de blé noir sera réalisée. Les enfants pourront participer au tamisage de la farine.

Dégustation de crêpes, buvette.

Moulin du Birlot Birlot – 22870 Ile de Bréhat Île-de-Bréhat 22870 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://moulinbrehat.fr »}]

Visite du moulin – Mouture selon marée – Dégustation crêpes Moulin marée

Marion Le Pache