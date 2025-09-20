Visite du Moulin-Musée des Récollets Moulin-Musée des Récollets Pontivy

1€ / personne ; gratuit / -14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au travers de matériels et de maquettes, sont présentées l’histoire et l’évolution des sciences et techniques qui ont conduit à la création des turbines et des éoliennes contemporaines.

Moulin-Musée des Récollets Ile des récollets, 56300, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne La vie des meuniers, des Romains à nos jours, racontée au travers de matériels anciens, de maquettes et projections vidéo. Moulins à eau, à vent et à marée. Un patrimoine à connaître, dans l’écrin verdoyant d’une île sur le Blavet.

Le Moulin-Musée des Récollets