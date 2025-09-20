Visite du moulin Quériaud Moulin Quériaud Confolens

Visite du moulin Quériaud Moulin Quériaud Confolens samedi 20 septembre 2025.

Visite du moulin Quériaud 20 et 21 septembre Moulin Quériaud Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Le moulin Quériaud, ancien moulin à huile de Colza et de noix, a été entièrement rénové par la municipalité de Confolens ces dernières années. La roue a été restaurée, la berge consolidée et de nombreuses plantations y ont été réalisées.

Venez découvrir ce lieu emblématique de notre Petite cité de Caractère dans un cadre naturel et buccolique !

Moulin Quériaud Rue du Professeur Lavergne, 16500 Confolens Confolens 16500 Confolens Charente Nouvelle-Aquitaine

© Ville de Confolens