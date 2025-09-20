Visite du MUDO-Musée de l’Oise MUDO-Musée de l’Oise Beauvais

Visite du MUDO-Musée de l’Oise 20 et 21 septembre MUDO-Musée de l’Oise Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez (re)découvrir les collections du MUDO-Musée de l’Oise et son exposition temporaire Renaissance. Portes de la modernité.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine :

Zoom sur les Années folles de 14h à 18h, par Sylvain Pinta, responsable des collections céramiques et chargé des collections 19e et 20e siècles ;

Zoom sur le maniérisme à 14h30, 15h30 et 16h30, par Alexandre Estaquet-Legrand, directeur du MUDO-Musée de l’Oise et commissaire de l’exposition

MUDO-Musée de l’Oise 1 rue du musée 60000 BEAUVAIS Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France 0344104050 https://mudo.oise.fr Niché dans le palais épiscopal de Beauvais, le MUDO-Musée de l’Oise présente une partie des exceptionnelles collections départementales de peintures, sculptures et objets d’art.

Découvrez au fil de votre visite l’histoire de l’art français des 19e et 20e siècles, puis admirez l’impressionnante charpente du 16e siècle. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 13h et de 14h à 18h.

À l’exception de l’exposition temporaire, le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Parkings gratuits et payants à proximité du musée

