Visite du musée à l’air libre Roland Vincent Musée à l’air libre Roland Vincent Sardent

Visite du musée à l’air libre Roland Vincent Musée à l’air libre Roland Vincent Sardent samedi 20 septembre 2025.

Visite du musée à l’air libre Roland Vincent 20 et 21 septembre Musée à l’air libre Roland Vincent Creuse

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’univers singulier de Roland Vincent, sculpteur autodidacte creusois décédé en 2024. Son ami Bernard Lecointe présente une cinquantaine d’œuvres de l’artiste dans le Musée à l’air libre Roland Vincent, musée à ciel ouvert aménagé à Nouallet, commune de Sardent.

Visite libre ou commentée.

Musée à l’air libre Roland Vincent Nouallet, 23250 Sardent Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555643628 Roland Vincent (1946-2024), maçon de profession, commence à sculpter le granit pour son plaisir dans les années 1980. Il figure principalement des visages, mais aussi quelques animaux, comme des chouettes, sur des blocs de granit de différentes tailles. Il diversifie sa production, très prolifique, en réalisant également des statuettes à partir d’une pâte constituée de sable et de résidus de granit issus de la taille de la pierre, assemblés sur une armature métallique. Il sculpte aussi des personnages dans le bois. Il les expose devant et dans sa maison du Mont-de-Sardent, et participe à de nombreuses expositions. Par ailleurs, Bernard Lecointe fait l’acquisition d’une cinquantaine d’œuvres de son ami Roland Vincent et les dispose autour de sa maison, à Nouallet, dans la même commune de Sardent. Aménagé et mis en valeur, le lieu devient un musée en plein air, nommé le « Musée à l’air libre Roland Vincent », permettant de découvrir un artiste atypique.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’univers singulier de Roland Vincent, sculpteur autodidacte creusois décédé en 2024. Son ami Bernard Lecointe présente une cinquantaine…

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel / Y. Ourry