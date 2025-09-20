Visite du musée aérodrome B54 à Grevillers GREVILLERS Grévillers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite libre et guidée des collections de la Première Guerre mondiale du collectionneur privé Olivier Fromont le samedi et dimanche de 10h à 18h30

GREVILLERS grevillers, 6 rue de la place Grévillers 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025