Visite du musée archéologique et ateliers romains Musée archéologique Brumath

Visite du musée archéologique et ateliers romains 20 et 21 septembre Musée archéologique European Collectivity of Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le musée archéologique de Brocomagus-Brumath, capitale civile des Triboques, vous invite à un voyage à travers les collections d’une cité d’Alsace à l’époque gallo-romaine.

Situé au cœur de Brumath, dans les caves voûtées de l’ancien château des Hanau-Lichtenberg, construit en 1717, le musée abrite le fruit d’une longue collaboration entre les archéologues et la Société d’Histoire et d’Archéologie de Brumath et Environs (SHABE). Le suivi des divers chantiers d’expansion de la ville a permis la mise au jour d’ateliers, de thermes, de bâtiments publics, de nécropoles, de villae, etc.

Nos amis reconstituteurs de la Leg II Augusta III Coh proposeront des ateliers pour animer cette visite.

Musée archéologique Cour du Château, 67170 Brumath Brumath 67170 European Collectivity of Alsace Grand Est 06 32 20 28 90 http://brumath.shabe.free.fr Le musée est installé dans les caves voûtées d’un ancien château construit en 1717 par le comte Jean-René III de Hanau-Lichtenberg.

En 1804, le bâtiment fut transformé en église.

Pour la grande partie, les objets exposés — différents vestiges architecturaux, outils d’artisan, monnaies, céramiques locales, etc. — concernent l’époque gallo-romaine. Ils illustrent la culture et les modes de vie des habitants de l’ancienne Brocomagus, capitale des Triboques et de l’Alsace à cette époque. Parking à proximité.

© SHABE