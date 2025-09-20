Visite du musée archéologique Musée archéologique Soyons

Visite du musée archéologique Musée archéologique Soyons samedi 20 septembre 2025.

Gratuité pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le musée archéologique retrace l’histoire de l’occupation humaine locale. Il expose le mobilier archéologique mis au jour lors des fouilles réalisées à Soyons et dans les environs : l’extraordinaire richesse du sous-sol du village attestant de l’occupation de l’homme depuis la Préhistoire avec l’homme de Néandertal jusqu’au Moyen Âge !

Musée archéologique 28 Rue de l'Eglise, 07130 Soyons, France Soyons 07130 Jaulan Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475608886 https://www.grottes-musee-soyons.fr

©Musée archéologique de Soyons