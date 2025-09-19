Visite du musée Aristide Bergès Musée Aristide Bergès Lorp-Sentaraille

Visite du musée Aristide Bergès Musée Aristide Bergès Lorp-Sentaraille vendredi 19 septembre 2025.

Visite du musée Aristide Bergès 19 – 21 septembre Musée Aristide Bergès Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Le 19 septembre 2025: Les Enfants du Patrimoine. Réservé aux scolaires.

Les 20 et 21 septembre 2025

Spectacle déambulatoire d’une marionnette géante par la Compagnie La Grande Bouche.

Rencontre entre PATTI LA PAPETIERE et la M.A.P., aux papeteries Bergès.

Patti la Papetière est une marionnette géante qui est née à Mazères-sur-Salat dans l’ancienne usine RIZLA+.

Elle s’invite chez les Bergès et rencontre la M.A.P. , la machine à papier, gardienne de la mémoire du lieu, véritable vestale des Temps Modernes. Elles retracent les points forts de l’histoire de la papeterie et évoquent les souvenirs du bon vieux temps, lors d’une déambulation sur le site (samedi et dimanche à 15h00).

Musée Aristide Bergès Prat du Ritou, 09190 Lorp-Sentaraille, France Lorp-Sentaraille 09190 Ariège Occitanie 0561661397 https://www.asso-ab.fr Cette papeterie a conservé les témoignages de l’utilisation de l’énergie hydraulique fournie par le Salat dès le XVIIIe siècle. Les innovations techniques s’y succédèrent : machine à papier continu dès 1822, remplacement du chiffon par la pâte à bois dans les années 1830, perfectionnements apportés par l’ingénieur Aristide Bergès.

La demeure traditionnelle du XIXe siècle, de forme rectangulaire sur deux niveaux, a subi plusieurs remaniements. C’est en effet à Lorp, au lieu-dit « Le Prat du Ritou », en bordure du Salat, qu’est né Aristide Bergès le 4 septembre 1833, là même où son père installe la première machine à papier continu « Le Prat du Ritou » où le futur bachelier (à 15 ans!), futur brillant diplômé de l’École Centrale des Arts et Manufactures de Paris (il n’a que 19 ans) et génial inventeur de dix-neuf brevets internationaux dont quatre essentiellement consacrés à la papeterie, grandit.

Fils de papetier, il restera fidèle à ses racines même si l’ingénierie hydraulique lui apportera la gloire.

Les visites sont sur rendez-vous et organisées à partir de 4 personnes minimum. En voiture : prendre l’A64 en direction de Tarbes puis prendre la sortie n°20 en direction de Saint-Girons En train : de la gare de Toulouse-Matabiau vers Boussens puis prendre un bus jusqu’à Saint-Girons

Le 19 septembre 2025: Les Enfants du Patrimoine. Réservé aux scolaires.

© PATTI – ASAB