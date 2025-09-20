Visite du musée Benjamin Pailhas Fondation Bon Sauveur Alby Albi

Visite du musée Benjamin Pailhas 20 et 21 septembre Fondation Bon Sauveur Alby Tarn

Exposition gratuite. Visionnage d’un petit film de 10 min et vente de fascicules (au profit de l’ association) sur l’ histoire du musée et de la fondation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

À la découverte du musée et de la collection du Dr Benjamin Pailhas

️ Créations d’art brut issues de l’asile du Bon Sauveur (1900–1936)

Plongez dans un pan méconnu de l’histoire artistique et psychiatrique à travers la collection réunie par le Dr Benjamin Pailhas, présentée dans le musée.

L’exposition met en lumière des œuvres réalisées entre 1900 et 1936 par des malades internés à l’asile du Bon Sauveur. Ces créations, issues d’au moins 26 auteurs, témoignent d’une expression spontanée, inventive et profondément humaine.

À découvrir :

– Des cahiers et dessins, exposés dans des vitrines sur pieds,

– Des sculptures en pierre ou galets, objets en bois et autres créations singulières, présentés dans les vitrines murales.

Un ensemble rare, à la croisée de l’art brut, de la création thérapeutique et de la mémoire hospitalière du début du XXᵉ siècle.

Fondation Bon Sauveur Alby 7 rue Lavazière, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie +33 6 11 57 89 30 En entrant depuis la rue LAVAZIERE par la porte monumentale coiffée d’un tympan représentant JESUS bénissant des enfants ou par celle du boulevard du LUDE, on est de suite saisie par la taille des bâtiments et leur beauté, ici pas d’austérité mais la vue est dégagée en s’ouvrant sur des parterres créant un ensemble harmonieux.

En déambulant le long des allées on voit, depuis l’entrée administrative de l’établissement, l’entrée de l’actuelle Maison de Retraite (non visitable) prolongée de son magnifique cloître (visible depuis la chapelle)

Ce bâtiment est couronné d’un balustre en pierre de taille qui se termine à chaque extrémité par un socle surmonté d’un vase de pierre très artistique. Puis on passe devant différents bâtiments à gauche et à droite , la rotonde, les anciens bâtiments emblématiques pour arriver au château du Lude et en dessous son musée d’art asilaire (apparenté à de l’ Art Brut) et en face se trouve la grande chapelle et le cloître (ouverts au public lors des journées du patrimoine) . Visite gratuite dans le respect des lieux (on est dans l’enceinte un hôpital psychiatrique toujours en activité)

© Association APAPA (Fondation Bon Sauveur Alby)