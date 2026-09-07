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Visite du musée Bost et de l’outil, Musée Bost et de l’outil, Laissey

dimanche 20 septembre 2026 · Musée Bost et de l'outil · Laissey

Visite du musée Bost et de l’outil, Musée Bost et de l’outil, Laissey

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Bost et de l'outil
Adresse
42 Grande Rue 25820 Laissey
Ville
25820 Laissey
Département
Doubs
Tarif
Entrée libre

Visite du musée Bost et de l’outil Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée Bost et de l’outil Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’histoire de l’entreprise Bost et l’évolution des métiers au sein de celle-ci. Le musée présente également toute une palette d’outils, certains bien connus et d’autres aux usages inatendus.

Musée Bost et de l’outil 42 Grande Rue 25820 Laissey Laissey 25820 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Cette entreprise fabriquait toutes sortes d’outils mais son produit phare, la pince universelle, lui a permis de s’imposer parmi les plus grands producteurs de pinces et de tenailles. Venez découvrir le parcours de cette entreprise et les différents métiers d’antan à travers une large collection d’outils.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’histoire de l’entreprise Bost et l’évolution des métiers au sein de celle-ci. Le musée présente également toute une palette d’outils,…

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