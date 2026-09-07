Visite du musée Bost et de l’outil, Musée Bost et de l’outil, Laissey

Informations pratiques

Visite du musée Bost et de l’outil Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée Bost et de l’outil Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’histoire de l’entreprise Bost et l’évolution des métiers au sein de celle-ci. Le musée présente également toute une palette d’outils, certains bien connus et d’autres aux usages inatendus.

Musée Bost et de l’outil 42 Grande Rue 25820 Laissey Laissey 25820 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Cette entreprise fabriquait toutes sortes d’outils mais son produit phare, la pince universelle, lui a permis de s’imposer parmi les plus grands producteurs de pinces et de tenailles. Venez découvrir le parcours de cette entreprise et les différents métiers d’antan à travers une large collection d’outils.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’histoire de l’entreprise Bost et l’évolution des métiers au sein de celle-ci. Le musée présente également toute une palette d’outils,…

© Office de tourisme de Baume-les-Dames