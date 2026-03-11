Visite du musée Châteaux en fête Varaignes
Visite du musée Châteaux en fête Varaignes samedi 18 avril 2026.
Visite du musée Châteaux en fête
Château de Varaignes Varaignes Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
L’atelier-musée des tisserands et de la Charentaise du château de Varaignes sera ouvert gratuitement avec une visite du musée assurée par les bénévoles.
Initiation au tissage et fabrication de cordes.
Château de Varaignes Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 23 66 contact@cpie-perigordlimousin.org
English : Visite du musée Châteaux en fête
The Charentaise weavers’ workshop-museum at Château de Varaignes will be open free of charge, with a tour of the museum led by volunteers.
Introduction to weaving and rope-making.
L’événement Visite du musée Châteaux en fête Varaignes a été mis à jour le 2026-03-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin