Visite du Musée Curie en LSF : une exploration accessible du patrimoine scientifique Musée Curie Paris

Visite du Musée Curie en LSF : une exploration accessible du patrimoine scientifique Samedi 20 septembre, 11h00 Musée Curie Paris

Destinée aux personnes sourdes et malentendantes de 15 ans et plus, nombre limité de places. Réservations possibles dès le 1er septembre.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Partez sur les traces de l’histoire de l’Institut du Radium à travers une visite guidée en LSF, menée par une médiatrice scientifique LSF. Du développement de la radioactivité à ses applications médicales, explorez les contributions majeures de Marie et Pierre Curie, Frédéric et Irène Joliot-Curie, ainsi que de leurs collaborateurs et collaboratrices. Cette visite vous plonge dans un lieu emblématique de la science du XXe siècle. Une expérience inclusive, enrichissante et immersive, conçue spécialement pour les publics sourds ou malentendants.

Musée Curie 1 Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris, France Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France Musée d'Histoire dans l'ancien laboratoire de Marie Curie, proposant des expositions sur la radioactivité et l'oncologie.

Visite commentée LSF

Sacha Lenormand/Musée Curie