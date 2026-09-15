Visite du musée d’Art Musée d’art Hôtel Sarret de Grozon Arbois

Informations pratiques

Arbois

Visite du musée d’Art

Musée d’art Hôtel Sarret de Grozon 9 Grande Rue Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine :

Visite libre ou visites guidée à 14h30 et 16h30

Exposition du moment : Mais quelle histoire ! Arbois au temps des romains

Le Musée d’art, hôtel Sarret de Grozon porte le nom de la famille qui légua à la ville d’Arbois, en 1902, son hôtel particulier ainsi que son mobilier, ses collections d’objets et d’œuvres d’art.

Le musée présente de ce fait les œuvres d’art rassemblées pendant trois siècles par différentes personnalités de cette famille tout en conservant la physionomie et les décors intérieurs de leur demeure.

Le musée porte le nom de la famille qui légua à la ville d’Arbois, en 1902, son hôtel particulier ainsi que son mobilier et ses collections d’objets (porcelaine et argenterie exceptionnelles) et d’œuvres d’art (tableaux du XVIIème au XIXème siècle, dont les peintres comtois Courbet et Pointelin). Après la mort en 1931 de Madame de Sarret qui avait gardé la jouissance de la demeure, le musée ouvre en 1934.

L’accès aux salles situées au 1er étage se fait par un très bel escalier à retour décoré de stucs et agrémenté d’une rampe en fer forgé, typique ouvrage franc-comtois du XVIIIème siècle. .

Musée d’art Hôtel Sarret de Grozon 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 47 90 jseve@arbois.fr

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English : Visite du musée d’Art

L’événement Visite du musée d’Art Arbois a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA