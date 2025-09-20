Visite du musée d’art populaire de Lamballe Musée d’art populaire du Pays de Lamballe Lamballe-Armor

Visite du musée d’art populaire de Lamballe Musée d’art populaire du Pays de Lamballe Lamballe-Armor samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Viste libret et gratuite du musée d’art populaire de Lamballe et du Penthièvre

Musée d’art populaire du Pays de Lamballe Place du Martray, 22400 Lamballe Lamballe-Armor 22400 Lamballe Côtes-d’Armor Bretagne +33 786463208 http://www.alp22400/net https://www.lamballe-armor.bzh/accueil-lamballe-armor/temps-libres/culture/musee-dart-populaire Le Musée d’art populaire, géré par les Amis de Lamballe et du Penthièvre, présente des collections de poteries, de textiles et d’outils anciens du Penthièvre

