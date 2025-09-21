Visite du musée d’artisanat rural Le pigeonnier Revel-Tourdan

Visite du musée d’artisanat rural Le pigeonnier Revel-Tourdan dimanche 21 septembre 2025.

Visite du musée d’artisanat rural Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Le pigeonnier Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Situé dans un pigeonnier du XVIe siècle, le musée permet de découvrir l’élevage des pigeons avec son échelle tournant autour d’un mât afin d’accéder à quelques 150 trous de boulins. Vous verrez aussi des outils et objets d’anciens artisans et habitants du village dont un travail a ferrer les boeufs récemment restauré.

Le pigeonnier Le Pigeonnier, Place du Souet de l’halle, 38270 Revel-Tourdan Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0652733654 http://renaissance.revel-tourdan.fr Ancien pigeonnier médiéval appartenant à une famille noble du bourg de Revel, cet édifice conserve quelques 150 trous de boulins dans lesquels nichaient les pigeons auxquels on accédait par une échelle pivotante autour de son axe.

Journées européennes du patrimoine 2025

Mairie de Revel-Tourdan