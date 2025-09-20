Visite du Musée de Curiosité Atelier de Curiosités Quiestède

Visite du Musée de Curiosité Atelier de Curiosités Quiestède samedi 20 septembre 2025.

Visite du Musée de Curiosité 20 et 21 septembre Atelier de Curiosités Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée des différents objets en fonction de l’intérêt des visiteurs.

Une explication sur l’utilisation et le fonctionnement des différents outils sera donnée avec démonstration.

Atelier de Curiosités 7 Rue de Roquetoire 62120 Quiestède Quiestède 62120 Cochendal Pas-de-Calais Hauts-de-France 06.17.75.20.89 [{« type »: « phone », « value »: « 06.17.75.20.89 »}] Musée rassemblant de nombreux objets et outils de 1850 à nos jours se rapportant à différents métiers anciens (Menuiserie, Cordonnerie, Broderie, Horloger, Dentiste …)

Les objets sont présentés avec l’explication de leur utilisation et de leur fonctionnement avec démonstrations. Parking et accès facile pour handicapés

Visite commentée des différents objets en fonction de l’intérêt des visiteurs.

Christian bruge